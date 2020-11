Santa Clara opera reviravolta e segue na Taça

O segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal chegou a sonhar que podia ser um ‘tomba-gigantes’, quando Pedro Aparício inaugurou o marcador aos 59 minutos, mas o Santa Clara deu a volta ao resultado com golos de Thiago Santana (74) e Carlos Júnior (82) e, em cima do apito final, Ukra fechou a contagem.



O jogo começou com maior iniciativa por parte da formação orientada por Ricardo Sousa, sobretudo pela ala direita, aproveitando as incursões do lateral João Nogueira, que teve nos pés o primeiro lance de perigo aos 18 minutos, quando apareceu isolado na área e rematou para uma defesa difícil de André Ferreira.



Com o passar do tempo, o Santa Clara conseguiu equilibrar a partida e, aos 30 minutos, Diogo Salomão encontrou Osama Rashid no coração da grande área, mas o médio iraquiano, em boa posição, atirou ao lado da baliza de Gabriel Souza.



A fechar a primeira parte, o guardião aveirense negou o golo a Thiago Santana, que rematou de ângulo difícil ao canto superior direito da baliza adversária.



A segunda parte trouxe os golos que não apareceram no primeiro tempo. Aos 59 minutos, os aveirenses inauguraram o marcador por Pedro Aparício, que surgiu isolado ao segundo poste e rematou para o fundo da baliza.



A perder, o treinador da equipa açoriana fez uma dupla substituição e os visitantes foram ganhando cada vez mais ascendente, chegando ao empate com um golo do brasileiro Thiago Santana, quando, aos 74 minutos, na marcação de um canto no lado esquerdo, a bola sofreu um desvio ao primeiro poste e sobrou para o segundo melhor marcador da I Liga, que surgiu sozinho na pequena área a finalizar de cabeça.



O empate durou apenas alguns minutos, pois Carlos Júnior, aos 82 minutos, conseguiu o golo da reviravolta, finalizando da melhor maneira um cruzamento de Ukra.



Apenas seis minutos depois, Jean Reis, acabado de entrar na partida, cruzou na esquerda e Ukra, de primeira, rematou para o fundo da baliza, fixando o resultado final em 1-3.







Jogo no Estádio Municipal de Aveiro



Beira-Mar – Santa Clara, 1-3.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Pedro Aparício, 59 minutos.



1-1, Thiago Santana, 74.



1-2, Carlos Júnior, 82.



1-3, Ukra, 88.







Equipas:



- Beira-Mar: Gabriel Souza, Mário Mendonça, Caio Sena, Edgar Almeida, João Nogueira, Manel Garruço (Elsinho, 80), Ivo Lemos (Rui Sampaio, 70), Pedro Aparício, José Pedro (Sydney Sylla, 88), Dieguinho (Leandro Vieira, 88) e Michel (Diogo Tavares, 70).



(Suplentes: João Frade, Diogo Tavares, Rui Sampaio, Sydney Sylla, Elsinho, Leandro Vieira e Romário).



Treinador: Ricardo Sousa.



- Santa Clara: André Ferreira, Pierre Sagna (Rafael Ramos, 81), Fábio Cardoso, Mikel Villanueva, João Lucas, Nené (João Costa, 67), Osama Rashid (Anderson Santos, 81), Diogo Salomão (Jean Reis, 87), Lincoln Santos (Ukra, 67), Carlos Júnior e Thiago Santana.



(Suplentes: Marco Ferreira, Rafael Ramos, João Afonso, André Monteiro, João Costa, Jean Reis e Anderson Santos.



Treinador: Daniel Ramos







Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Thiago Santana (06) e Ivo Lemos (69).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido a pandemia de covid-19.