Santa Clara promete lutar pela manutenção enquanto for matematicamente possível

“Enquanto matematicamente for possível, nós temos de nos agarrar a essa chance. É com ela que nos alimentamos e é por ela que trabalhamos, para que seja possível a manutenção. Sabemos da tarefa árdua que temos, mas é possível”, declarou.



Danildo Accioly falava hoje na sala de imprensa do estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Desportivo de Chaves, a contar para a 29.ª jornada da I Liga de futebol.



O técnico alertou que o adversário vai estar moralizado após a vitória diante do Benfica (1-0), mas lembrou que o Santa Clara vem de uma “boa exibição” frente ao FC Porto (derrota por 2-1).



“Foi uma vitória que moraliza o adversário e que encaixa bem naquilo que tem sido o momento do adversário. Esperamos transportar a boa prestação que tivemos no jogo passado com o mesmo espírito, a mesma entrega e os mesmos comportamentos”, afirmou.



Accioly destacou a exibição da equipa frente aos 'azuis e brancos', considerando que é um jogo onde os jogadores “estão automaticamente motivados”, porque é uma “montra”.



“A nossa montra agora é o Chaves. Temos de estar empenhados e dedicados em dar o nosso melhor”, avisou.



O treinador dos açorianos realçou a qualidade do adversário, que tem “mais do dobro” dos pontos do Santa Clara e que tem um treinador, Vítor Campelos, que “conhece bem a casa e os jogadores”.



“Sem dúvida que uma vitória amanhã [domingo], para além de ser fundamental para nós, irá acimentar ainda mais aquilo que tem sido o bom momento que temos vindo a fazer”, afirmou, apelando aos apoios dos adeptos.



O Santa Clara, 18.º e último classificado, com 15 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, 10.º, com 36, no próximo domingo, às 17:00 locais (18:00 no continente português), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.