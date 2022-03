Santa Clara quer alcançar o "quanto antes" posição tranquila na classificação

“Foi esse o objetivo a que nos propusemos todos: o de conseguir, o quanto antes, uma posição na tabela que nos garanta tranquilidade, ainda mais estabilidade para depois trabalharmos com mais motivação”, declarou o treinador.



O técnico falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Famalicão para o jogo da 26ª. jornada da I Liga de futebol.



Realçando que “motivação não falta” ao conjunto açoriano, Mário Silva especificou que o objetivo é o “quanto antes conseguir estar numa posição que matematicamente dê estabilidade” ao Santa Clara.



“Isso [o campeonato] está muito competitivo, está muito equilibrado. Nós olhamos acima de tudo e a maior importância que damos é ao próximo jogo, não fazendo demasiados planos. Não queremos ir além do próximo jogo. O nosso objetivo é o próximo jogo, porque o mais importante é vencer”, afirmou.



O treinador elogiou a “competência” do Famalicão, antevendo, por isso, “muitas dificuldades” no próximo jogo.



“São duas equipas que estão em crescendo na Liga. De certeza absoluta que vai ser muito equilibrado. Da nossa parte, temos de ser aquilo que temos sido até hoje”, referiu, acrescentando: “Se formos a equipa que temos sido até agora - e de certeza absoluta que vamos ser competitivos - vamos tornar igualmente o jogo competitivo e difícil para o Famalicão”.



Nos últimos cinco jogos, o Santa Clara somou uma vitória diante do Vizela (3-1) na última jornada, três empates com Braga (0-0), Portimonense (1-1) e Gil Vicente (2-2) e uma derrota com o Benfica (2-1).



Por seu turno, nas últimas cinco partidas no campeonato, o Famalicão venceu o Tondela (2-1), o Marítimo (1-0) e o Moreirense (5-0) e perdeu com o Sporting (2-0) e Vitória de Guimarães (2-1) na última jornada.



O Santa Clara, décimo classificado com 29 pontos, vai defrontar o Famalicão, 12º. com 26, no próximo sábado, às 15:30, no estádio Municipal de Famalicão, a contar para a 26.ª jornada da I Liga de futebol.