Santa Clara quer chegar às meias da Taça de Portugal pela primeira vez

O sorteio da prova rainha do futebol português, que se realizou hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, ditou um confronto dos açorianos, em casa, diante dos 'azuis e branco'.



Para Ricardo Pacheco, que também exerce funções de vogal na SAD, "o Santa Clara regista com satisfação" o facto de receber o FC Porto, admitindo que este será "um jogo intenso", no qual a equipa açoriana vai apresentar-se da melhor forma possível para vencer.



O presidente do clube 'encarnado' admite que o objetivo passa por atingir as meias-finais, de forma a alcançar "um feito único na história do Santa Clara".



"Já chegámos aos 'quartos' por duas vezes, mas chegar às meias-finais seria um marco importante neste projeto que estamos a construir de um Santa Clara cada vez maior", vincou.



A equipa orientada por Vasco Matos já afastou da Taça de Portugal as formações do Ribeirão, Vianense, O Elvas e Nacional.



O FC Porto, por sua vez, eliminou o Vilar de Perdizes, Montalegre e Estoril Praia.