Santa Clara quer vencer Vitória de Guimarães para atingir o sexto lugar

“[Temos de] manter a nossa ideia de jogo, continuarmos a trabalhar em cima dos nossos comportamentos, ofensivos e defensivos, ao encontro daquilo que treinamos e passá-los para o jogo, esperando que sejam suficientes para novamente continuarmos a somar pontos”, começou por dizer Daniel Ramos.



E acrescentou: “de preferência com uma vitória que nos coloca em posição muito boa na tabela classificativa e que nos permite somar mais pontos”.



O treinador falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao reduto do Vitória de Guimarães, para o jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol.



Após a vitória diante do Nacional (5-1) na jornada passada, o presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, afirmou que a equipa açoriana vai procurar chegar às competições europeias, depois de ter atingido a marca de 35 pontos.



Daniel Ramos salientou que a época do Santa Clara “está ganha”, mas disse não assumir uma candidatura às competições europeias de “forma clara”, destacando que a equipa vai pensar “jogo a jogo”.



“Eu não assumo uma candidatura europeia de forma clara. Nós temos isso no horizonte, que fique claro. É uma ambição, mas não é uma ambição desmedida. É uma ambição que deve ser a seu termo mais vincada se isso se proporcionar”, assinalou.



Sobre o próximo adversário, o técnico dos açorianos destacou a “valia” da equipa de Guimarães, que disse não estar a fazer uma “má época”, mas que “não está num bom momento” de forma.



“[O momento do Vitória de Guimarães] para nós não é fator de motivação ou um fator que tivéssemos falado durante a semana. Não me parece que o Vitória esteja a fazer uma má época, não esta fazer uma boa época, mas não me parece que esteja a fazer uma má época”, assinalou.



Daniel Ramos acrescentou que o Santa Clara está “confiante” e a atravessar um “bom momento”, mas reforçou que a equipa açoriana tem de ser “competente e humilde” no próximo encontro.



“Percebemos que, neste momento, temos condições para lutar de igual para igual com praticamente todos aos adversários, e o Vitória não foge a lista”, acrescentou.



O Santa Clara é o sétimo classificado e está em igualdade pontual com o Vitória de Guimarães, sexto, com 35 pontos.



O jogo entre as duas equipas está marcado para sábado, às 15h30, no estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães.