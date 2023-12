Santa Clara reassume comando

O conjunto da casa inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, por intermédio de Rafael Martins, num lance em que Lucas Soares aproveitou o espaço livre no corredor direito para galgar metros e servir o compatriota com um passe rasteiro.



Os açorianos chegaram ao segundo golo aos 28 minutos, graças a uma jogada ‘genial’ de Gabriel Silva, que arrancou com a bola desde o meio campo, fintou um defesa portista e rematou para o fundo das redes à guarda de Francisco Meixedo.



Pouco depois, aos 32 minutos, a turma 'azul e branca' reduziu, beneficiando de um autogolo de Lucas Soares. O lateral do Santa Clara desviou de cabeça para a própria baliza, após canto apontado por Jorge Meireles.



O FC Porto B entrou melhor na etapa complementar e, nos primeiros minutos, Rodrigo Mora esteve perto do empate, cabeceando ao lado após um cruzamento da esquerda.



Na parte, final, aos 87 minutos, o brasileiro João Lima também poderia ter apontado o terceiro golo dos locais, mas o seu remate saiu ligeiramente ao lado.



Os comandados por Vasco Matos mantiveram a organização e souberam defender-se até ao apito final, garantindo um triunfo precioso por 2-1.



Com este resultado, os açorianos terminam a 14.ª jornada na liderança isolada da II Liga portuguesa de futebol, com mais um ponto que o AVS.



Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Rafael Martins, 04 minutos.



2-0, Gabriel Silva, 28.



2-1 Lucas Soares, 32 (própria baliza).



Equipas:



- Santa Clara: Gabriel Batista, Lucas Soares, Sidney Lima, Pedro Pacheco, Paulo Henrique, Adriano, Serginho (Ageu, 55), Klismahn (MT, 82), Gabriel Silva (João Lima, 82), Bruno Almeida (Ricardinho, 55) e Rafael Martins (Vinicius, 75).



(Suplentes: Marcos Díaz, Calila, Sema Velázquez, João Lima, Ricardinho, Andrézinho, Ageu, MT e Vinicius).



Treinador: Vasco Matos.



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Pinheiro (Cassama, 86), Romain, Gabi, Nilton (Martim, 46), Braima (Rodrigo Mora, 46), Rodrigo Fernandes, Vasco Sousa (Candé, 86), Marcus, Jorge Meireles (Gonçalo Sousa, 69) e Wendel Silva.



(Suplentes: Diogo, Gonçalo Sousa, Martim, Pimentel, Cassama, André Oliveira, Rui Monteiro, Rodrigo Mora e Candé).



Treinador: António Folha.



Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Sidney (16), Serginho (39), Jorge Meireles (56), Adriano (67), Romain Correia (85) e Rodrigo Pinheiro (87).



Assistência: 3.049 espetadores.