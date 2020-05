Santa Clara regressa aos treinos de campo na quinta-feira

"O plantel profissional do Santa Clara Açores, Futebol SAD retoma aos treinos amanhã [quinta-feira], tendo em vista o regresso iminente das competições profissionais. O treino de amanhã consistirá numa série de testes que irão permitir aferir a condição física dos atletas", avançou o clube açoriano em comunicado de imprensa enviado durante esta quarta-feira.



O Santa Clara é o único clube que da I Liga de futebol que ainda não retomou os treinos.



Os açorianos destacaram que os treinos irão decorrer em simultâneo em três locais diferentes: o estádio de São Miguel (na freguesia de São Roque), o Complexo do Lajedo (na freguesia de São José) e o Complexo das Laranjeiras (na freguesia de São Pedro)



"Num campo podem estar dois jogadores a treinar em simultâneo por quarenta e cinco minutos, cada um deles em cada metade do campo", exemplificou o emblema insular.



O Santa Clara refere que "todos" devem ser chegar ao campo de treino com máscaras, devidamente equipados e com os "coletes gps colocados".



Os jogadores devem levar esse material para casa para ser "lavado e higienizado" pelos próprios atletas.



"Os jogadores vão ser avaliados diariamente no momento antecedente ao início do treino, permanecendo no seu veículo com a máscara colocada e aguardando que o elemento do departamento médico lhes meça a temperatura, com um termómetro desinfetado", acrescenta o clube.



Os atletas vão treinar "isoladamente" com a presença de um treinador e um elemento do departamento médico "sempre" a uma distância de segurança de dois metros.



Cada jogador irá ter a sua própria bola que, além de "higienizada previamente", deverá ser colocada na "zona dos balneários" no final do treino, de modo a ser "preparada" pelos técnicos de equipamentos para o treino seguinte.



"É proibida a presença de elementos externos à estrutura da SAD nos treinos do plantel profissional", aponta também o clube.



Nas jornadas que faltam disputar da I Liga, os açorianos vão realizar em território continental os jogos em casa, numa medida que visa proteger o arquipélago açoriano da pandemia de covid-19.



O Santa Clara encontrava-se em 10.º lugar com 30 pontos, aquando da suspensão da I Liga devido à covid-19.



Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.



Os campeonatos de futebol de França e Holanda foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.