Santa Clara regressa às vitórias em casa frente ao Paços de Ferreira

Depois de cinco encontros sem vencer no Estádio de São Miguel, os açorianos superiorizaram-se aos pacenses, num encontro inicialmente agendado para sábado, mas que foi adiado para hoje devido à falta de visibilidade das linhas do campo, com um `bis` de Guilherme Schettine (48 e 80 minutos). Marco Baixinho, de grande penalidade, aos 90+1 minutos, fez o golo dos visitantes.

Com este triunfo, o Santa Clara chega à 10.ª posição da I Liga, com 23 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que somou o quarto jogo sem vencer, é 16.º, com 16 pontos, dois acima da zona de despromoção.