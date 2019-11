Santa Clara segue em frente na Taça de Portugal com goleada ao Leixões

Numa primeira parte rica em ocasiões de golo para ambas as equipas, foi o Santa Clara quem as soube aproveitar, beneficiando ainda de uma grande exibição de André Ferreira na baliza visitante.



A equipa açoriana, depois de dois 'avisos' lançados por Thiago Santana (22) e Osama Rashid (31), abriu o marcador no minuto seguinte, através de Zé Manuel.



A reação do Leixões fez surgir o guarda-redes do Santa Clara - que em 2017/18 representou a equipa de Matosinhos -, decisivo aos 39 minutos, num lance em que o árbitro não viu um a alegada mão na bola dentro da área de César Martins a remate de André Claro.



Na sequência do lance, Vítor Bruno, com um remate rasteiro, tentou terminar, correspondendo então André Ferreira com uma defesa segura no solo.



O camisola 1 visitante pontificou novamente aos 42 minutos, negando o golo a Luís Silva.



Dois minutos depois, um cruzamento largo de Zaidu da esquerda, encontrou Osama Rashid, que finalizou na 'cara' do desamparado Ivo, fixando o resultado ao intervalo.



Carlos Júnior (48) complicou a tarefa aos locais, atirando cruzado para o fundo das redes depois de ultrapassar Rui Silva, repetindo o feito do mesmo sítio aos 79 minutos.



Pedro Pinto (86), de cabeça, fez o golo de 'honra' da equipa da casa.