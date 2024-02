Santa Clara vence de forma confortável a Oliveirense e segue firme na liderança

Alisson Safira inaugurou o marcador (08 minutos), e Bruno Almeida bisou (39 e 45+1) e encarregou-se de fechar o resultado em 3-0.



O Santa Clara inaugurou o marcador logo no primeiro remate que fez à baliza, por intermédio de Alisson Safira, aos oito minutos, numa jogada em que o avançado brasileiro recebeu um cruzamento de Ricardinho e, depois de ganhar espaço perante o defesa central, rematou para o fundo das redes.



A equipa de Oliveira de Azeméis não se intimidou com o golo e esteve perto da igualdade, através de Anthony Carter, que isolado perante Gabriel Batista permitiu a defesa ao guardião dos 'encarnados' de Ponta Delgada.



Contudo, acabou mesmo por ser a turma da casa a marcar novamente, aos 39 minutos, desta vez com Bruno Almeida a assumir o papel de protagonista ao concluir uma excelente jogada coletiva. O esquerdino foi assistido por Klismahn, mas, antes disso, Ricardinho desenhou um lance de génio, fazendo passar a bola entre as pernas do adversário e servindo o brasileiro com um passe de calcanhar.



À beira do apito para o intervalo, Almeida apontou mais um para Santa Clara através da cobrança de um pontapé de penálti, deixando a equipa a vencer por três golos de diferença, naquela que foi uma autêntica lição de eficácia nos primeiros 45 minutos.



Logo no arranque do segundo tempo, o conjunto da casa esteve perto de ampliar a vantagem. Ricardinho conduziu a bola da esquerda para o meio e rematou ao poste.



Até final, pouco ou nada se viu em termos de ocasiões de perigo junto às duas balizas, com o Santa Clara a controlar os destinos do jogo a seu bel-prazer e a arrecadar um triunfo que ficou decidido logo na primeira parte.



Com esta vitória, a turma açoriana passa a somar 52 pontos, ao passo que o segundo classificado AVS tem 46, mas só joga na terça-feira, em casa, diante do Académico de Viseu, enquanto a Oliveirense é 15.ª, com 23.







Jogo disputado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Alisson Safira, 08 minutos.



2-0, Bruno Almeida, 39.



3-0, Bruno Almeida, 45+1 (grande penalidades.







Equipas:



- Santa Clara: Gabriel Batista, Sidney Lima, Luís Rocha, Pedro Pacheco, Lucas Soares, Pedro Ferreira (Yannick Semedo, 63), Klismahn (Adriano, 76), Paulo Henrique, Bruno Almeida (Andrézinho, 76), Ricardinho (Gabriel Silva, 55) e Alisson Safira (Rafael Martins, 55).



(Suplentes: Marcos Díaz, Rafael Sousa, Sema Velázquez, Andrézinho, Adriano, Yannick Semedo, MT, Gabriel Silva e Rafael Martins).



Treinador: Vasco Matos.



- Oliveirense: Arthur, John Kelechi, Guilherme, Vasco Gadelho (Jaiminho, 77), Zé Pedro (Iago, 77), Lomboto (Lamine, 58), Michel Lima (João Paulo Queiróz, 66), Filipe Alves, Zé Leite, Carter (Kohtaro, 77) e Sangaré.



(Suplentes: Rui Dabó, Macedo, Iago, João Paulo Queiróz, Jaiminho, Lamine, Kohtaro e Klebinho).



Treinador: Ricardo Chéu.







Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Ferreira (33), Lomboto (45+1), Anthony Carter (61) e Zé Leite (80)



Assistência: 1.184 espetadores.