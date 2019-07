Santa Clara vence Praiense por 2-1 em jogo de apresentação aos adeptos

Lusa Comentários 28 Jul, 2019, 19:48 | Futebol Nacional

Apenas o médio Anderson Carvalho, ainda a recuperar de lesão, e o avançado Evouna, por opção, não foram utilizados pelo emblema micaelense frente ao Praiense, da ilha Terceira, clube do Campeonato de Portugal, que nas últimas épocas esteve por diversas vezes perto de subir à II Liga.



Bruno Lamas, aos 27 minutos, após uma falha defensiva da equipa da Praia da Vitória, marcou o primeiro golo do Santa Clara, com o avançado Guilherme Schettine a apontar o segundo dos micaelenses, já na segunda parte, aos 57 minutos.



Pelo meio, o Praiense ainda reduziu, com um golo de Filipe Andrade, aos 52 minutos.



O Santa Clara esteve globalmente por cima no encontro, embora a segunda parte e as muitas 'mexidas' na equipa tenham quebrado um pouco o ritmo do jogo.



Os 'encarnados' de Ponta Delgada arrancam oficialmente a época na próxima semana, com um jogo fora frente ao Belenenses, para a primeira fase da Taça da Liga.



Em 10 de agosto, os açorianos dão o pontapé de saída na I Liga de futebol, em casa, defrontando o recém-promovido Famalicão.







Jogo disputado no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Santa Clara - Praiense, 2-1.



Ao intervalo: 1-0



Marcadores:



1-0, Bruno Lamas, 27 minutos



1-1, Filipe Andrade, 52 minutos



2-1, Guilherme Schettine, 57 minutos







Equipas:



- Santa Clara: Marco (João Lopes, 32, André Ferreira, 60), Patrick (Rafael Ramos, 60), João Lucas (Mamadu, 45, Zaidu, 77), Fábio Cardoso (Steven Pereira, 60), João Afonso (César, 45), Francisco Ramos (Lucas Marques, 60), Rashid (Nené, 45, Pacheco, 77), Bruno Lamas (Thiago Santana, 45), Ukra (Stephens, 60), Carlos Júnior (Pineda, 07, Zé Manuel, 45, Pablo Lima, 77), Guilherme Schettine (Lincoln, 77)



(Suplentes: André Ferreira, João Lopes, Rafael Ramos, César, Steven Pereira, Mamadu, Zaidu, Pacheco, Nené, Pablo, Lincoln, Lucas Marques, Pineda, Stephens, Zé Manuel, Thiago Santana, Evouna)



Treinador: João Henriques.



- Praiense: Tiago Maia (Fábio Pimentel, 73), Alexsandro (Diogo Careca, 45), Ragner Paula (Bruno Sousa, 45), Matheus (Pacheco, 85), Márgio Augusto (Manuel Câmara, 59), Filipe Andrade (Nuno Ornelas, 85), Luciano Serpa (Diogo Moniz, 45), Weliton Matos, Itto Cruz (Nando, 85), João Peixoto (Vitinha, 45), Sérgio Teles (João Bartolomeu, 70)



(Suplentes: Fábio Pimentel, Diogo Careca, Pacheco, Diogo Moniz, Bruno Sousa, Nuno Ornelas, Nando, Manuel Câmara, Magina, Vitinha, João Bartolomeu)



Treinador: Francisco Agatão.







Árbitro: César Andrade.



Ação disciplinar: Nada a assinlar.



Assistência: 1.034 espetadores.