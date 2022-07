Santa Clara vence Rio Ave no ensaio final do estágio

O avançado iraniano Mohammad Mohebi e o médio Rúben Oliveira apontaram os golos da equipa açoriana, num encontro que decorreu à porta fechada, e que marcou o fim do estágio do Rio Ave.



Os vila-condenses voltam a jogar no próximo sábado, frente ao Académico de Viseu, da II Liga, numa partida inserida na cerimónia de apresentação da equipa aos seus associados.



O Santa Clara também fechou o seu período de estágio realizado no continente, e regressa aos Açores.