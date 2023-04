SC Braga cumpre obrigação rumo à final da Taça

A goleada alcançada há duas semanas, na Madeira, dificilmente será revertida, sendo por isso plausível afirmar que os bracarenses só não têm dois "pés" no Jamor, na decisão da prova rainha, porque há um segundo encontro para realizar, no Minho.Um "bis" do sérvio Uros Racic e outro do francês Simon Banza, complementados com um golo de Pizzi, praticamente deixaram a eliminatória definida, com os "arsenalistas" perto de chegarem ao Jamor pela oitava vez, sendo que ergueram o troféu em três delas, em 1965/66, 2015/16 e 2020/21.O terceiro classificado da I Liga, que se mantém igualmente na luta pelo título, venceu sete dos últimos oito encontros oficiais, em claro contraste com o adversário madeirense, que vai tentando manter-se fora da zona de despromoção na II Liga e não venceu nenhum dos últimos sete jogos.Sem qualquer presença na final da Taça de Portugal, dificilmente o Nacional conseguirá fazer história esta época, ficando-se pelas meias-finais pela quarta vez.O encontro entre Sporting de Braga e Nacional tem início marcado para as 19h30, no Estádio Municipal de Braga.





Na antevisão do encontro os dois treinadores falaram do que falta jogar e das expetativas para o mesmo.