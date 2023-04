SC Braga goleia Nacional e é praticamente finalista da Taça de Portugal

Na Choupana, Madeira, os golos bracarenses tiveram a autoria de Uros Racic, aos 25', Pizzi, perto do intervalo e novamente Racic, na segunda parte, com golo de penálti, aos 53'. Um novo penálti, devidamente marcado por Banza, deu o 4-0, aos 76'. Banza marcou também o quinto golo, já nos descontos.



O Sporting de Braga está perto da oitava final da sua história.

A segunda mão será disputada em Braga, em 25 de abril.



Na outra meia-final, em 26 de abril, o FC Porto, atual detentor do troféu, vai visitar o Famalicão, que também procura chegar pela primeira vez à final da Taça. A segunda mão será em 4 de maio, no Dragão.



A final da Taça da Portugal está marcada para o dia 4 de junho, no Estádio Nacional, em Oeiras.