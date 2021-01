SC Braga punido com jogo à porta fechada e multa

De acordo com o comunicado do CD, o Sporting de Braga foi condenado ao pagamento de 8.569 euros, por falta de colaboração com a justiça desportiva, e a realizar um jogo à porta fechada e a uma multa de 10.710 euros, por incumprimento de deveres de organização sistema de videovigilância.Segundo o Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), os clubes têm de colaborar com a justiça desportiva (Artigo 86.º A), facultando à Comissão de Instrutores, no prazo de dois dias, cópia das imagens do sistema de videovigilância do estádio, sendo este um dos deveres de organização dos jogos (Artigo 87.º A).

As multas previstas são agravadas em caso de reincidência.