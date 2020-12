SC Braga tenta recuperar o 4.º lugar na receção ao Rio Ave





Com o triunfo de segunda-feira nos Açores perante o Santa Clara (4-0), o Vitória de Guimarães saltou provisoriamente para o quarto lugar e relegou o seu "eterno rival" Sporting de Braga para quinto.



Por seu lado, o Rio Ave segue no nono lugar, com 11 pontos, e, caso obtenha a segunda vitória fora, salta para o sétimo lugar.



O encontro, que vai decorrer no Estádio Municipal de Braga, tem início agendado para as 20h15.



Resultados da 10.ª jornada:



Portimonense – Famalicão, 0-0



Marítimo - Belenenses SAD, 1-0



Tondela – Moreirense, 0-0



Sporting – Farense, 1-0



Paços de Ferreira – Boavista, 1-1



Gil Vicente – Benfica, 0-2



FC Porto – Nacional, 2-0



Santa Clara - Vitória de Guimarães, 0-4

No reencontro do técnico Carlos Carvalhal com a sua antiga equipa, os bracarenses estão obrigados a vencer para continuarem isolados no quarto posto, a um ponto do FC Porto, terceiro posicionado, a três do Benfica, segundo, e a cinco do líder Sporting, numa ronda em que estas três equipas venceram os seus respetivos jogos.Com o triunfo de segunda-feira nos Açores perante o Santa Clara (4-0), o Vitória de Guimarães saltou provisoriamente para o quarto lugar e relegou o seu "eterno rival" Sporting de Braga para quinto.Por seu lado, o Rio Ave segue no nono lugar, com 11 pontos, e, caso obtenha a segunda vitória fora, salta para o sétimo lugar.O encontro, que vai decorrer no Estádio Municipal de Braga, tem início agendado para as 20h15.Portimonense – Famalicão, 0-0Marítimo - Belenenses SAD, 1-0Tondela – Moreirense, 0-0Sporting – Farense, 1-0Paços de Ferreira – Boavista, 1-1Gil Vicente – Benfica, 0-2FC Porto – Nacional, 2-0Santa Clara - Vitória de Guimarães, 0-4