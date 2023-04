Schmidt acabou com a invencibilidade de Conceição

O treinador que comanda os azuis e brancos desde 2017/18 chegou ao encontro da 10.ª ronda à procura de somar um 10.º embate consecutivo a pontuar face às "águias", depois de sete vitórias e dois embates, mas perdeu por 1-0.No Estádio do Dragão, em 21 de outubro de 2022, um golo de Rafa, aos 72 minutos, decidiu a favor do "onze" do estreante Roger Schmidt, num jogo marcado pela expulsão do médio portista Stephen Eustáquio, por acumulação de amarelos, logo aos 27.Sérgio Conceição, que acabou expulso após o final do encontro, perdeu essa "batalha", mas ainda comanda a "guerra", graças aos plenos de triunfos de 2019/20 e 2021/22, época em que o FC Porto selou o 30.º título em plena Luz, com um triunfo por 1-0.No total dos 25 duelos com os encarnados, ao comando de FC Porto, mas também por Olhanense, Académica, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, contabiliza mais uma vitória (11 contra 10) e também mais um golo marcado (28 contra 27).No total, em 15 jogos face ao Benfica como treinador do FC Porto, Conceição tem, porém, um domínio esmagador, ao somar nove vitórias, três empates e outras tantas derrotas, com 23 golos marcados e 11 sofridos.O 26.º encontro entre Sérgio Conceição e o Benfica e o segundo de Roger Schmidt no Benfica frente aos "dragões", da 27.ª jornada da I Liga de futebol, realiza-se na sexta-feira, pelas 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.