Sébastian Corchia avança como substituto de Ebuehi no Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Ago, 2018, 09:02 / atualizado em 16 Ago, 2018, 09:02 | Futebol Nacional

A generalidade da comunicação social desportiva adianta esta quinta-feira que o clube da Luz pagará 400 mil euros ao Sevilha, clube a que pertence o jogador gaulês, por um ano de empréstimo e 1,5 milhões de euros de salário anual bruto ao defesa.



Ao que se sabe as “águias” têm já um acordo com o Sevilha para o empréstimo do futebolista válido até ao final da época.



A oficialização do acordo deverá acontecer no início da próxima semana.



Nos encarnados o francês assumir-se-á como concorrente direto de André Almeida e poderá ser inscrito na Liga dos Campeões, caso os encarnados eliminem o PAOK no “play-off” de acesso à fase de grupos.



Corchia foi a primeira opção em todos os clubes por onde passou antes do Sevilha (Lille, Sochaux e Le Mans) tendo mesmo chegado à seleção A de França.



A chegada de Alexei Vidal aos sevilhanos, proveniente do Barcelona, reduziu o espaço do francês.