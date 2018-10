Seitaridis aprova saída de Samaris do Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Out, 2018, 12:26 / atualizado em 17 Out, 2018, 12:26 | Futebol Nacional

O internacional grego de 29 anos termina contrato com as “águias” no final desta época e poderá deixar a Luz a custo zero transferindo-se para um dos rivais do clube encarnado.



Segundo revela o jornal Record a vontade do jogador passa por continuar a viver em Portugal mas só muito dificilmente será de águia ao peito.



Samaris jogou apenas 30 minutos esta temporada. Grande parte deles frente ao Rio Ave na Taça da Liga, tendo participado também no jogo contra o FC Porto no Estádio da Luz.



Perante este cenário abre-se a possibilidade de Samaris deixar o Benfica.





Na opinião de Giourkas Seitaridis, antigo jogador do FC Porto, em declarações ao jornalista Nuno Matos, e que foi colega de Samaris na seleção, o médio deve sair da Luz, a partir do momento em que não é aposta do treinador.









Seitaridis, antigo lateral esquerdo que representou os “dragões” na temporada 2004/2005.