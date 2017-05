Seleção feminina de futebol com uma estreante na preparação para o Euro2017

Lusa 30 Mai, 2017, 14:13 / atualizado em 30 Mai, 2017, 14:14 | Futebol Nacional

O selecionador Francisco Neto divulgou hoje as 23 convocadas para os jogos particulares com as galesas, a 08 e 11 de junho, promovendo a estreia da defesa nas 'AA', depois de 26 chamadas à seleção de sub-19.



Entre as escolhidas destaque também para o regresso da médio Cláudia Lima, jogadora do Boavista, que conta com uma anterior chamada há dois anos à equipa nacional absoluta e tem 16 presenças também nas sub-19.



Portugal, 38.º do 'ranking' FIFA, terá a sua primeira presença num Europeu de futebol feminino e no plano de preparação defrontará o País de Gales (35.º) em Viseu (08 de junho) e Mangualde (11 de junho).



A concentração da equipa está marcada para segunda-feira, às 15:30 na Cidade do Futebol, em Oeiras, seguindo-se um plano de treinos diários.



No Europeu, que decorrerá de 16 de julho a 06 de agosto na Holanda, Portugal integra o grupo D com Espanha (13.ª), que defrontará a 19 de julho, Escócia (21.ª), a 23 de julho, e Inglaterra (4.ª), a 27 de julho.



Lista de 23 convocadas:



- Guarda-redes: Jamila Martins (Futebol Benfica), Rute Costa (Sporting de Braga) e Patrícia Morais (Sporting).



- Defesas: Carole (BV Cloppenburg/Ale), Matilde Fidalgo (Futebol Benfica), Mónica Mendes (FC Neunkirch/Sui), Sílvia Rebelo (Sporting de Braga) e Joana Marchão (Sporting).



- Médios: Cláudia Lima (Boavista), Cláudia Neto (Linköpings FC/Sue), Melissa Antunes (Sporting de Braga), Vanessa Marques (Sporting de Braga), Andreia Norton (Sporting de Braga), Tatiana Pinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Dolores Silva (USV Jena/Ale) e Diana Gomes (Valadares Gaia).



- Avançadas: Ana Leite (Bayer Leverkusen/Ale), Carolina Mendes (Grindavik FC/Isl), Jéssica Silva (Sporting de Braga), Ana Borges (Sporting), Diana Silva (Sporting) e Laura Luís (USV Jena/Ale).