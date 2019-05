Seleção portuguesa de sub-20 vence particular frente à Arábia Saudita por 3-1

Lusa Comentários 18 Mai, 2019, 13:47 | Futebol Nacional

No relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, onde a seleção de Hélio Sousa tem preparado a participação no Campeonato do Mundo, a equipa das ‘quinas’ sofreu o golo saudita à passagem do minuto 28, através do médio Faraj Alghashayan, porém, já na segunda parte, iria conseguir operar a reviravolta no marcador, graças aos tentos do defesa Diogo Queirós e dos avançados Francisco Trincão e Rafael Leão, aos 58, 68 e 77, respetivamente.



Ainda sem o grupo dos 21 convocados completo, o selecionador português, que se despede da equipa após a competição na Polónia, apostou em Luís Maximiano na baliza, na defesa lançou Thierry Correia, Diogo Leite, Roman Correia e Rúben Vinagre, o meio-campo entregou a Miguel Luís, Francisco Moura e Nuno Santos e compôs a frente de ataque com Francisco Trincão, Mesaque Dju e Pedro Correia.



Os jogadores do Benfica Florentino Luís, Gedson Fernandes e Jota integram o estádio mais tarde, apenas quando terminar a I Liga, assim como o guarda-redes do FC Porto Diogo Costa, que será o último a concentrar-se e já em solo polaco, uma vez que os ‘dragões’ ainda vão disputar a final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, no dia 25.



Portugal, em cujo palmarés figuram os títulos mundiais de sub-20 em 1989 e 1991, estreia-se na Polónia frente à Coreia do Sul, em 25 de maio, seguindo-se os confrontos com a Argentina, no dia 28, e a África do Sul, em 31, todos na cidade de Bielsko-Biala.



Numa competição com 24 seleções, apuram-se para os oitavos de final os dois primeiros classificados de cada grupo, mais os quatro terceiros mais bem classificados.