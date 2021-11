Sequeira com lesão grave no joelho esquerdo perde o resto da temporada

O defesa Sequeira sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo no jogo com o Benfica, no domingo, da 11.ª jornada da I Liga de futebol, e vai perder o resto da temporada 2021/22, informou o Sporting de Braga.



O lateral esquerdo, de 31 anos, lesionou-se no final da primeira parte do jogo (derrota por 6-1 ante os ‘encarnados’) e, hoje, após exames complementares, o clube minhoto informou que sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.



“O jogador será submetido a uma intervenção cirúrgica e terá pela frente um prolongado período de recuperação, estando por isso descartado o seu regresso à competição esta temporada”, pode ler-se no boletim clínico dos ‘arsenalistas’.



Sequeira vai na quinta época no Sporting de Braga e levava já 13 partidas em 2021/22.