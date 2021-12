Sérgio Conceição - 150 a treinar o FC Porto

- Sérgio Conceição vai completar 150 jogos de forma consecutiva na I Liga, e todos ao serviços do FC Porto.



- São 4 época e meia já de dragão ao peito.



- É atualmente o treinador há mais tempo no mesmo clube.



- Esta é a 11.ª época de Sérgio Conceição na I Liga, a 5.ª ao serviço do FC Porto. São 278 jogos na I Liga, sendo que são… 150 ao serviço do FC Porto (este fim de semana com o SP. Braga)



TREINADORES HÁ MAIS TEMPO NO MESMO CLUBE (na I LIGA):



1.º - SÉRGIO CONCEIÇÃO – 150 JOGOS

2.º - Paulo Sérgio 8Portimonense) – 62 jogos

3.º - Ruben Amorim (Sporting) – 59 jogos



OS RECORDES DE INVENCIBILIDADE DE SEMPRE



1- Jhon Mortimore – 56 jornadas

2- Bobby Robson – 53 jornadas

3- Vítor Pereira – 43 jornadas





4 – SERGIO CONCEIÇÃO – 41 JORNADAS (em aberto)







próxima jornada - FC Porto - Sp. Braga.