Sérgio Conceição chama 24 jogadores para deslocação do FC Porto a Portimão

Carraça, Romário Baró e Felipe Anderson ficaram de fora da comitiva `azul e branca` que viajou hoje para o sul do país, tal como Iván Marcano e Mbaye, que recuperam de lesão e integram o boletim clínico divulgado pelos campeões nacionais.

O FC Porto defronta o Portimonense no sábado, a partir das 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, numa partida que será dirigida pelo árbitro Rui Costa, da Associação de Futebol (AF) do Porto.

Os `dragões`, que recuperaram o segundo lugar da I Liga na ronda anterior, somam 51 pontos, menos 10 do que o líder Sporting, enquanto o Portimonense segue no 12.º posto, com 23.

Lista dos 24 jogadores que viajaram para o Algarve:

- Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos

- Defesas: Pepe, Diogo Leite, Nanu, Zaidu, Manafá, Mbemba e Sarr

- Médios: Loum, Uribe, Grujic, Corona, Sérgio Oliveira, João Mário, Otávio, Luis Díaz, Fábio Vieira e Francisco Conceição

- Avançados: Taremi, Marega, Toni Martínez e Evanilson