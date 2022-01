Sérgio Conceição coloca Benfica na luta pelo título

Sérgio Conceição recordou duas temporadas com reviravoltas na tabela classificativa, para sustentar a ideia de que os encarnados ainda podem chegar à frente.



"As duas equipas que estão na frente acabam por ser mais candidatas, têm mais pontos, mas estamos a um jogo de acabar a primeira volta. São clubes habituados à pressão de vencer, não excluo o Benfica e isto não é 'bluff'", disse o técnico em conferência de imprensa de antevisão da partida da 17.ª jornada, última da primeira volta, com o Estoril.



O treinador lembrou o exemplo que aconteceu há três anos, com a reviravolta do Benfica, que acabaria por ser campeão nessa época. Em 2018/19, o Benfica venceu a prova depois de ter estado sete pontos atrás do FC Porto. Mas, em 2019/20, a situação foi ao contrário. O FC Porto recuperou sete pontos e sagrou-se campeão.



Sobre o jogo em casa do Estoril, no sábado, Sérgio Conceição revelou estar à espera de dificuldades, perante "um adversário que tem feito um excelente campeonato".



"Vem com os mesmos hábitos do ano passado, em que fez um campeonato exemplar e subiu. Este ano deu continuidade a isso, na Liga tem três derrotas. É uma equipa muito bem trabalhada, que também não sofre muitos golos e, por isso, espera-nos um jogo difícil na preparação. Mas estamos focados em nós, nas nossas dinâmicas para chegar lá e ganhar o jogo", referiu o treinador.



Em relação às possíveis saídas de Luis Díaz e Sérgio Oliveira no mercado de inverno, Sérgio Conceição revelou-se descansado e otimista.



"Confio muito no presidente, que tem 63 títulos no futebol. Naquilo que é a composição do plantel e nas entradas e saídas do mesmo", concluiu.



O FC Porto, que lidera o campeonato, com os mesmos 44 pontos do que o Sporting, defronta, pelas 18h00 de sábado, o Estoril, que ocupa a quinta posição, com 25, numa partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por António Nobre.