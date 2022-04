Sérgio Conceição e Vítor Ferreira eleitos melhores da I Liga no mês de março

O técnico dos 'azuis e brancos' amealhou 29,63% dos votos, superando Rúben Amorim, do Sporting, com 17,78%, enquanto César Peixoto, do Paços de Ferreira, completou o pódio com 16,30%.



No sítio oficial na Internet, o organismo recordou que Sérgio Conceição "atingiu um marco histórico, tanto a nível pessoal como para o clube, uma vez que alcançou a fasquia dos 57 jogos sem perder na competição, algo que constitui um recorde absoluto".



Por sua vez, Vítor Ferreira, que esta temporada conta com três golos e outras tantas assistências em 40 jogos oficiais, recebeu 23,81% dos votos dos treinadores da I Liga, ficando à frente do iraniano Mehdi Taremi, também do FC Porto, e do argelino do Islam Slimani, do Sporting, que arrecadaram 8,73%.



Esta foi a terceira vez que Vítor Ferreira recebeu o prémio de melhor jogador do campeonato na presente época.



Na II Liga, o treinador José Mota, do Leixões, foi considerado o melhor, com 27,78% dos votos, enquanto o médio Zé Tiago, do Varzim, recebeu a distinção para melhor jogador, com 16,05%.