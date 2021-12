Sérgio Conceição foi castigado por 15 dias

O treinador dos "dragões" foi castigado por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da FPF, falhando os próximos jogos dos "dragões" mas um recurso pode suspender a sanção.





Sérgio Conceição foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por 15 dias, tendo ainda de pagar uma multa de 7.650 euros.







A sanção está ainda relacionada com declarações do técnico dos "dragões" após o empate sem golos frente ao Belenenses SAD no Jamor, na 17.ª jornada do último campeonato, onde deixou duras críticas à atuação do árbitro Fábio Veríssimo após um encontro que aumentou a distância então existente, em fevereiro, em relação ao líder Sporting.





“Não sei como este árbitro, que está sob uma polémica incrível, vem apitar um jogo que pode ser decisivo para o título. Há dois jogadores em três situações que deveriam ter sido expulsos. Um até deveria ter visto vermelho no lance com o Corona! É inacreditável como não o expulsa… Um árbitro que vem de uma polémica e o Conselho de Arbitragem mete-o aqui. É revoltante. O balneário está revoltado. E este penálti, é penálti em todo o lado! É involuntário? Mas alguém faz penáltis de forma voluntária? Hoje fomos enganados, hoje fomos roubados aqui!”, afirmou na ocasião o treinador dos azuis e brancos após o nulo.



O treinador dos azuis e brancos poderá falhar os próximos três jogos, a começar pela receção ao Sp. Braga na 14.ª jornada do Campeonato e seguindo-se no jogo em casa com o Rio Ave para a Taça da Liga (prova em que os "dragões" já estão eliminados) e na deslocação a Vizela, na 15.ª ronda da Primeira Liga. No entanto, caso o técnico decida avançar com recurso da decisão, o mesmo terá efeitos suspensivos.