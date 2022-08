Sérgio Conceição – Jogo 300

- Sérgio Conceição vai completar na próxima jornada, frente ao Vizela, 300 jogos na I Liga como treinador no escalão principal.- A sua estreia foi na época 2011/12, quando se orientou o Olhanense. São precisamente 10 anos e meio a treinar na I Liga, com uma ou outra interrupção.- 1.º jogo – 8 Janeiro 2012 – Marítimo-2 Olhanense-1 (Rui Duarte foi o autor do primeiro golo de sempre de Sérgio Conceição no banco como treinador principal).- A 1.ª vitória foi logo no segundo jogo como treinador, foi em Olhão na vitória em casa com o Beira Mar (2-1)- Depois foram 4 anos sempre na I Liga, até 2016, e sempre em clubes diferentes:- Jan 2011 até Jan 2013 – Olhanense

- Jan 2013 até Maio 2014 – Académica





- Ago 2014 até Mai 2015 – Sp. Braga





- Set 2015 até Mai 2016 – Vitória SC



- Depois teve 1 ano em Nantes e regressou a Portugal ao FC Porto para nunca mais sair.



- Desde 2017 nunca mais deixou de treinar na I Liga o FC Porto. Está na sua 6.ª temporada consecutiva ao serviço dos azuis e brancos.



- Pelo FC Porto:



2017/18 – 34 jornadas





2018/19 – 34 jornadas





2019/20 – 34 jornadas





2020/21 – 34 jornadas





2021/22 – 34 jornadas





2022/23 – 1 jornada



- São 171 jogos – 135 vitórias; 24 empates e 12 derrotas (pelo FC Porto).



No Geral na I Liga



- 5 clubes – 299 jogos – 180 vitórias, 64 empates e 55 derrotas.



- O treinador de 47 anos tem 8 troféus conquistados, 3 títulos de campeão nacional; 2 taças de Portugal; 3 Supertaças.



- Jogo 1 – 2012 – derrota - Marítimo-2 Olhanense-1.





- Jogo 100 – 2015 – derrota - Vitória SC -0 Sp. Braga-1 (pelo Vitória).





- Jogo 200 – 2019 - vitória – FC Porto-3 Vitória SC-0.





- Jogo 300 – px jornada em Vizela.



Próxima meta os 400 jogos.