Sérgio Conceição não espera facilidades na Taça

Mário Aleixo - RTP 12 Out, 2017, 12:42 / atualizado em 12 Out, 2017, 12:42 | Futebol Nacional

Sérgio Conceição prometeu que o FC Porto não facilitará no jogo com o Lusitano de Évora | Epa-Sebastien Nogier

O encontro está marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Restelo.



O técnico dos azuis e brancos disse não esperar facilidades frente ao Lusitano de Évora porque as equipas mais fracas agigantam-se nestas ocasiões.





"Temos de trabalhar, ser sérios e determinados... é uma competição fantástica e a final da Taça é um dia fabuloso", acrescentou o líder dos azuis e brancos.Soares é baixa confirmada no FC Porto para o encontro com o Lusitano de Évora.Sérgio Conceição reelou que o avançado brasileiro não poderá jogar na Taça de Portugal devido a problemas físicos."Poderá haver uma ou outra alteração. Há a infelicidade do Soares, que não pode mesmo jogar porque se lesionou. O departamento médico vai explicar o que aconteceu", explicou o treinador portista.De fora também ficará Maxi Pereira, uma vez que ainda não se juntou aos companheiros após ter estado ao serviço da seleção.O treinador dos "dragrões" aproveitou o encontro com os jornalistas para dizer da sua satisfação pela renovação e alargamento do contrato com o futebolista Aboubakar.