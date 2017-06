Sérgio Conceição no FC Porto para dar fôlego ao dragão

Mário Aleixo - RTP 08 Jun, 2017, 10:49 | Futebol Nacional

Na ressaca daquele que é o mais longo período sem vencer o campeonato na “era” Pinto da Costa, o FC Porto dispensou Nuno Espírito Santo e foi ao Nantes resgatar Sérgio Conceição, um técnico com fortes ligações ao clube azul e branco, ao qual chegou com 16 anos para representar os juniores.



Depois de pegar na equipa do Nantes no decorrer da época e a levar da zona de despromoção ao sétimo lugar do campeonato francês, o treinador de 42 anos, natural de Coimbra, dá um novo passo na sua carreira.



De diretor desportivo a treinador



O antigo extremo internacional português deixou jogar em 2009, numa altura em que representava os gregos do PAOK, e assumiu o cargo de diretor desportivo nesse mesmo ano, mas na época seguinte deu início à carreira de treinador, como adjunto no Standard de Liége, na Bélgica.



Em 2011/12, assume-se como treinador principal pela primeira vez, ao serviço do Olhanense, antes de dar o salto para a Académica (2013-2014) e posteriormente para Sporting de Braga (2014/15) e Vitória de Guimarães (2015/16), atingindo com os “arsenalistas” os seus melhores resultados: quarto lugar na I Liga e final da Taça de Portugal.



Nervos à flor da pele



Além do aspeto desportivo, Sérgio Conceição deixou em Coimbra e em Braga uma marca do seu caráter intempestivo e às vezes imprevisível, saindo de forma polémica, por desentendimentos com os respetivos presidentes.



No Sporting de Braga, Sérgio Conceição foi mesmo alvo de um processo disciplinar que terminou em “divórcio”, depois de o clube ter denunciado "graves factos ocorridos" após a derrota na final da Taça de Portugal com o Sporting, depois de estar a vencer e a jogar com mais um jogador.



Já depois da passagem por Guimarães, que culminou o campeonato 2015/16 no 11º lugar, Sérgio Conceição assumiu esta época o comando do Nantes, com o principal objetivo de garantir a permanência do clube na “Ligue 1”, e acabou por superar as expetativas, com a obtenção do sétimo lugar.



O desempenho valeu-lhe a renovação do contrato até 2020, mas o apelo do FC Porto foi mais forte, e Sérgio Conceição, apesar da oposição dos franceses, avança agora para o mais importante desafio da sua carreira como treinador, cabendo-lhe transpor para a equipa portuense a imagem de rigor e a qualidade que permitam obter bons resultados.



Passado de azul e branco e títulos



Em termos de personalidade, Sérgio Conceição é a antítese do anterior treinador dos “dragões”, Nuno Espírito Santo, e é uma aposta que, para muitos, vai ao encontro do que o clube necessita para retomar o caminho vencedor que o técnico ali conheceu enquanto jogador.



Depois da passagem nas camadas jovens, Sérgio Conceição foi emprestado ao Penafiel, Leça e Felgueiras até chegar finalmente ao plantel principal do FC Porto, em 1996, numa altura em que António Oliveira assumiu o comando da equipa, conquistando dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.



Em 1998, uma proposta irrecusável, para o jogador e para o clube, levou Sérgio Conceição para Itália, onde representou Lazio, Parma e Inter, mas a porta para o regresso manteve-se aberta e, na época de 2003/04, fez um breve reaparecimento no Dragão, sob o comando de José Mourinho.



Sérgio Conceição representou ainda Standard de Liége (Bélgica), Al Qadisiya (Emirados Árabes Unidos) e PAOK (Grécia).



No que toca aos títulos, conta três campeonatos de Portugal, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, uma vitória na liga italiana, duas na Taça de Itália e uma na Supertaça, e a conquista da Taça das Taças pela Lazio, em 1998/99.



Ao serviço da seleção nacional, esteve presente nas fases finais do Euro1996 e Euro2000 e do Mundial2002, tendo envergado a camisola portuguesa por 56 vezes.



Um marco na carreira de quinas ao peito, Sérgio Conceição guarda na memória o “hat-trick” que atirou a Alemanha, campeã em título, para fora do Euro2000.