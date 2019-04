Sérgio Conceição suspenso por oito dias

RTP Comentários 02 Abr, 2019, 19:02 / atualizado em 02 Abr, 2019, 19:02 | Futebol Nacional

Sérgio Conceição não foi expulso no Braga-FC Porto do passado sábado, mas de acordo com o relatório do delegado da Liga, o técnico portista terá ofendido um adepto na bancada, em resposta a uma provocação.



Apesar desta suspensão, Sérgio Conceição vai estar esta noite no banco portista frente ao Sp. Braga, uma vez que o castigo começa a contar um dia após a notificação, o que ocorreu esta terça-feira.