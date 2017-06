Sérgio Conceição tem tudo para triunfar no FC Porto

Mário Aleixo - RTP 08 Jun, 2017, 12:24 / atualizado em 08 Jun, 2017, 12:42 | Futebol Nacional

Sérgio Conceição é visto como um técnico com competência para treinar a equipa do FC Porto | Lusa

Depois de um encontro final entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição a apresentação oficial do sucessor de Nuno Espírito Santo pode acontecer ainda esta tarde ou eventualmente no dia de sexta feira.



Sérgio Conceição está motivado por chegar ao comando dos “dragões” e isso mesmo confidenciou por telefone ao homem que lhe abriu as portas no futebol profissional, Isidoro Sousa que liderava os destinos do Olhanense há 6 temporadas.





O FC Porto escolheu bem, na opinião do dirigente algarvio, porque há qualidade em Sérgio Conceição.O novo técnico é exigente, partilha a prática do bom futebol e muita ambição nos grupos que forma.O temperamento não tem ajudado muitas vezes Sérgio Conceição mas Isidoro Sousa entende que está mais maduro embora os rivais possam esperar que ele os enfrente olhos nos olhos.Sérgio Conceição esteve esta manhã reunido com Pinto da Costa falta o anúncio e a apresentação formal.