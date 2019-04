Sérgio Dutra, Pedro Alves e Rafael Rodrigues fora da lista final para Europeu sub-17

Lusa Comentários 28 Abr, 2019, 14:51 | Futebol Nacional

Depois de terem integrado uma primeira lista de 23 convocados, Sérgio Dutra (Vitória de Guimarães), Pedro Alves (FC Porto) e Rafael Rodrigues (Benfica) não estão nas escolhas finais de Emílio Peixe para o Europeu da Irlanda.



Portugal está incluído no Grupo C da fase final da prova, que se realiza de 03 a 19 de maio, e defronta a Hungria na estreia da competição, no dia 04, a Rússia, a 07, e a Islândia, a 10.



Os primeiros cinco classificados do Europeu apuram-se para o Mundial.



Lista de 20 jogadores convocados:



- Guarda-redes: Samuel Soares (Benfica), Diogo Almeida (Sporting).



- Defesas: Filipe Cruz (Benfica), Tomás Esteves (FC Porto), Eduardo Quaresma (Sporting), Tomás Araújo (Benfica), Rodrigo Rêgo (Sporting), Rafael Brito (Benfica).



- Médios: João Daniel (Sporting), Tiago Ribeiro (Mónaco/Fra), Paulo Bernardo (Benfica), Daniel Rodrigues (Sporting), Famana Quizera (Borussia Mönchengladbach/Ale) e Gonçalo Batalha (Sporting).



- Avançados: Henrique Pereira (Benfica), Pedro Brazão (Nice/Fra), Bruno Tavares (Sporting), Gerson Sousa (Benfica), Tiago Tomás (Sporting) e Fábio Silva (FC Porto).