Sérgio Vieira admite mudar o sistema do Estrela em Faro

”, disse o treinador, em conferência de imprensa.O brasileiro Erivaldo Almeida é o único central disponível para o confronto, já que são cinco as ausências nesse setor – Johnstone Omurwa, Pedro Mendes, Miguel Lopes e Mansur estão lesionados, e Kialonda Gaspar está castigado -, mas Sérgio Vieira realçou a “capacidade intelectual e humana” dos jogadores para jogar “em qualquer sistema”, que costuma ser de três centrais, mas poderá passar para uma linha de quatro defesas.”, frisou o técnico.Num encontro entre duas equipas promovidas este ano à I Liga, com os dois conjuntos na metade superior da tabela classificativa, o Estrela da Amadora vai tentar “organizar e reagir” às adversidades perante um rival que segue num grande momento na I Liga – empatou 1-1 com o Benfica, no Estádio da Luz, na última ronda - e que conta com todo o plantel “na máxima força”, para procurar ‘ferir’ a nível ofensivo.”, enalteceu Sérgio Vieira.Erivaldo Almeida foi mesmo o futebolista escolhido para marcar presença na antevisão à partida, com o único defesa central disponível a considerar que, independentemente de quem jogar ao seu lado, vão estar preparados para darem o seu melhor num duelo “difícil”, no qual o Estrela da Amadora vai “tentar ‘matar’ o jogo” de forma estratégica.”, disse o brasileiro.Para além dos cinco centrais ausentes, os tricolores também contam com os guarda-redes António Filipe e Bruno Brígido, e os médios Aloísio Souza e Pedro Sá no boletim clínico, estando indisponíveis para a visita ao Farense, da 14.ª jornada do campeonato.O Estrela da Amadora ocupa a nona posição da I Liga, com 15 pontos, menos dois que o Farense, oitavo, com 17, defrontando-se esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Cláudio Pereira.