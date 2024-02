Sérgio Vieira diz que reforços dão mais estabilidade e versatilidade ao Estrela

“Queremos estabilidade e rotinas. Temos versatilidade e a capacidade para interpretar diversos sistemas táticos. É algo estimulado diariamente pelos nossos jogadores e as contratações vêm acrescentar essa versatilidade. Se tivermos de fazer [mudanças no sistema tático], vamos fazê-lo. Ninguém nos pode acusar de não arriscar pelos nossos objetivos e de ficarmos na zona de conforto. Em muitos jogos, tivemos essa ousadia e vamos tentar sempre fazê-lo, de forma responsável”, realçou o técnico dos ‘tricolores’.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida da 20.ª jornada do campeonato, o treinador abordou as intensas movimentações do Estrela da Amadora nesta semana, marcada pelas entradas no plantel de Nanu, André Dhominique, Diogo Fonseca, Rúben Lima, Nilton Varela e Tashan Oakley-Boothe, aumentando o plantel para 30 jogadores.



“Chegámos aqui com 18 pontos, dentro de uma primeira volta normal e positiva, que até poderia ser melhor, mas temos de fazer uma segunda volta dentro daquilo que foi a primeira, para alcançar no mínimo 36 pontos. Acredito que podemos fazer mais. Os ajustes no mercado aportam também uma atitude preventiva dos problemas recentes que tivemos, mas são fatores que não controlamos. Acreditamos que, até ao final, as lesões vão diminuir e vamos estabilizar. Dentro dessa estabilidade, vamos à luta para conquistar os três pontos em cada campo”, expressou o treinador do clube ‘estrelista’.



Sérgio Vieira revelou que a ficha de jogo irá incluir “novidades”, abrindo a porta a uma possível estreia de algumas contratações, perante um Estoril Praia que será encarado com respeito, mas com a ambição de repetir o triunfo da primeira volta, na Reboleira.



“Vamos respeitar muito o Estoril, porque tem qualidade. A prova disso é a presença na final da Taça da Liga, o que demonstra a capacidade que podem ter. O jogo da primeira volta teve uma história diferente, não era o mesmo treinador e até em termos estruturais. Foi um jogo bem jogado e emocionante. Esperemos que amanhã [domingo] seja igual e que, no fim, sejamos felizes”, apelou, antes de dar a palavra ao médio Léo Cordeiro.



O futebolista brasileiro marcou o golo da vitória na terceira jornada (2-1), já aos 90+10 minutos, e esteve presente na antevisão ao novo duelo contra os estorilistas, que “têm uma equipa bem qualificada”, mas para a qual o Estrela da Amadora estará preparado, com novos jogadores e mais competitividade dentro do grupo, disse o habitual titular.



“É sinal de que tenho de trabalhar mais, pois não quero sair da equipa. Eu tenho de me focar mais, treinar mais e dar a vida dentro de campo. Antes, tinha muita concorrência e chegaram mais para acrescentar. É uma concorrência sadia em prol do Estrela. Quem cresce com isso é somente o Estrela. Vai ser muito bom para o grupo”, salientou ainda.



Estrela da Amadora e Estoril Praia, 14.º e 15.º, respetivamente, com os mesmos 18 pontos, defrontam-se no domingo, às 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.