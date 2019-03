Silas considera Portimonense "uma das equipas mais atrativas da I Liga"

Lusa Comentários 15 Mar, 2019, 15:58 | Futebol Nacional

"O Portimonense é uma das equipas mais atrativas da I Liga. Apesar de estar em nono, é uma equipa que joga sempre para tentar ganhar. Vêm de um bom resultado (5-1 com o Nacional), nós também estamos numa boa fase, portanto o jogo tem tudo para ser interessante", afirmou o treinador português.



Vindos de um empate no reduto do líder do campeonato, o Benfica, Silas desvalorizou o facto de o Belenenses enfrentar agora uma equipa teoricamente mais acessível e a necessidade de mudança da mentalidade dos jogadores.



"Mudamos o 'chip' da mesma maneira que mudou do Sporting de Braga para o Feirense. Nem nas vitórias, nem nas derrotas, ficamos a pensar nisso. Após um jogo, a partir do terceiro dia só pensamos no próximo adversário. Hoje ganhamos e somos elogiados, mas rapidamente os elogios transformam-se em críticas, portanto temos de continuar a trabalhar", analisou o técnico, de 42 anos.



Silas avaliou e elogiou o adversário de sábado, que considera ser uma "boa equipa e bem orientada" por António Folha, com um coletivo que os coloca em "patamares superiores".



"Nós vamos tentar atacar e, naturalmente, eles vão tentar impedir-nos. Têm grandes jogadores, como o Jackson, que se não fosse a lesão ainda estaria certamente a jogar num 'grande'. O Paulinho também é um jogador de grande nível. O coletivo ainda os transporta para patamares superiores. Vamos jogar com uma boa equipa, bem orientada, mas nós também temos os nossos valores", disparou Silas, no clube desde janeiro de 2018.



Silas lamentou ainda as ausências dos jogadores indisponíveis para este embate, entre os quais Diogo Viana, Eduardo Henrique, André Santos e Keita (castigados) e Tiago Caeiro (lesionado), mas espera que a equipa volte a ultrapassar as adversidades.



"Os jogadores castigados são importantes. Temos tido imensas perdas, mas a verdade é que temos conseguido sempre dar resposta a tudo. Acredito que os que vão jogar estão preparados e penso que podemos ganhar o jogo", declarou o técnico, que confirmou também o "bom nível" do relvado para o encontro.



O Belenenses, sétimo classificado, com 37 pontos, recebe no sábado o Portimonense, nono, com 31, em jogo da 26.ª jornada da I Liga, com início às 15:30, no Estádio Nacional, em Oeiras.