Silas diz que Famalicão vai à Luz para ganhar

", recordou Jorge Silas.Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 18.ª jornada da I Liga, Silas, que se estreou com a derrota caseira frente ao Moreirense (2-0), realçou que vencer é o objetivo em todos os jogos.", frisou.Apesar da posição que o Famalicão ocupa (está no penúltimo lugar, com 14 pontos), o treinador diz acreditar que os minhotos têm argumentos para fazer frente à equipa comandada por Jorge Jesus.", vincou.Questionado sobre se espera encontrar um Benfica nervoso, ansioso ou cheio de garra, Silas não teve dificuldade em responder.", afirmou.Silas dedicou ainda uma mensagem ao treinador encarnado, que tem estado afastado do banco, devido a uma infeção respiratória e à infeção pelo novo coronavírus.", referiu Silas, que foi treinado por Jesus quando alinhava no Belenenses.O Famalicão, que ocupa a 17.ª e penúltima posição, com 14 pontos, visita o Benfica, quarto classificado, com 34, na segunda-feira, a partir das 19h00, num encontro que vai ser arbitrado por Hugo Miguel.

Os encarnados não vencem há quatro jogos para o campeonato, somando três empates e uma derrota, enquanto os minhotos perderam os últimos três encontros na competição.