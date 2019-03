Silas fala em obrigação do Belenenses em vencer desesperado Feirense

Lusa Comentários 02 Mar, 2019, 14:53 | Futebol Nacional

Depois do triunfo (2-0) na última ronda, em casa do Sporting de Braga, Silas admitiu que o estado de espírito vivido na equipa é bom, numa semana em que o clube viu confirmado o regresso ao Estádio Nacional, em Oeiras, palco que tem sido a casa emprestada do Belenenses.



"Temos obrigação de entrar em todos os campos a pensar em vencer. Claro que, olhando para o historial das duas equipas, seremos favoritos e temos de provar isso em campo", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.



Analisando a situação do adversário "muito difícil", que está a nove pontos da primeira equipa (Tondela) acima da zona de despromoção, Silas elogiou também o novo treinador dos ‘fogaceiros'.



"É um adversário muito difícil, está numa situação que começa a ser desesperante e é muito desconfortável. [O Filipe Martins] Já nos ganhou duas vezes em jogos amigáveis com o Mafra e é um treinador muito valente", declarou.



Voltar a jogar no Estádio Nacional deixou o técnico satisfeito, depois de resolvidos os problemas do relvado.



"É a nossa casa. Trabalhamos aqui todos os dias, vamos considerando que é um espaço muito familiar e preferimos jogar aqui do que em outro sítio qualquer. Depois das medidas que foram tomadas, a empresa que entrou é mais do que reconhecida e podemos ter um relvado à altura das equipas que entram em campo", explicou.



Por fim, Silas deixou evidente que os 36 pontos são o objetivo imediato.



"Temos de pensar jogo a jogo e à medida que vamos ganhando pontos vamos estando o olhar para aí (40 pontos), 36 é o que dará a salvação, é o que tem de ser a nossa meta. Depois vemos onde poderemos chegar", terminou.



No domingo, o Belenenses, sétimo classificado, com 33 pontos, recebe o Feirense, 18.º, com 14, no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 15:00, num encontro da 24.ª jornada do campeonato.