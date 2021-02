Silas garante que é importante Famalicão vencer o jogo com o Belenenses SAD

Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos ao serviço do Famalicão, Silas vai tentar inverter o mau momento já no próximo jogo.



"O mais difícil é a pressa dos resultados, é um obstáculo que temos neste momento. No entanto, só conseguimos ultrapassar isso com trabalho e com espírito de grupo. Quando uma equipa técnica entra num clube a meio da época e tem tantos jogos, essa questão dos resultados está presente. Apesar disso, nós sabíamos para o que vínhamos e não é novidade para nós”, disse o técnico, que já liderou o seu adversário da próxima jornada.



Jorge Silas defendeu que o Famalicão sabe da sua situação no campeonato, mas garantiu que o grupo tem “qualidade e potencial” para ultrapassar o mau momento.



“Acredito que a vitória nos vai sorrir e, depois de ganharmos um ou dois jogos, os jogadores vão começar a soltar-se", disse em conferência de imprensa de antevisão da partida.



Silas admitiu a importância de vencer este jogo.



"É importante. Há medida que vamos tendo tempo de trabalho existem mais coisas que queremos implementar. Podendo criar situações novas, elas vão aparecer com mais regularidade", acrescentou.



O treinador da equipa famalicense esclareceu ainda o que espera do Belenenses SAD para o jogo desta sexta-feira.



"O Belenenses SAD é uma equipa que já joga neste sistema há muitos meses. Tem dinâmicas adquiridas e o facto de não ter feito muitos golos não quer dizer que não crie ocasiões. Sabemos que é uma equipa que sofre poucos golos, mas temos a convicção que podemos marcar e não sofrer", frisou.



O Famalicão, penúltimo classificado com 14 pontos, recebe esta sexta-feira, às 20h30, o Belenenses SAD, no 13.º lugar, com 17, numa partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.