Silas lamenta "razia" face ao Braga, mas garante Belenenses "competitivo"

Na antevisão da partida da 32.ª jornada, marcada para domingo, Silas revelou que tem "seis jogadores indisponíveis e três dúvidas, que estão quase descartadas". O Belenenses poderá, assim, ter apenas quatro atletas no banco.



"Desde que estamos aqui, esta é a nossa pior semana. Temos seis indisponíveis e três dúvidas que estão quase descartadas. Vamos jogar com 11 e os que vão jogar são competitivos, mas, se quisermos alterar durante o jogo, colocar dinâmicas diferentes, vamos estar mais limitados. Temos 13 jogadores de campo, mais quatro guarda-redes. Nunca tinha tido uma semana assim", afirmou, em conferência de imprensa.



Contudo, o técnico garantiu que os 'azuis' vão dar resposta perante as dificuldades: "Seremos competitivos, sem dúvida nenhuma".



O antigo futebolista até se mostrou disponível para regressar aos relvados e ajudar a fazer face às ausências de vários dos seus jogadores.



"Estou preparado para jogar. Esta era uma boa oportunidade", brincou o ex-internacional português, de 41 anos, que se retirou no final da temporada passada, ao serviço do Cova da Piedade, da II Liga.



O embate com os minhotos será, segundo Silas, "um jogo competitivo", no qual o Belenenses vai ter pela frente um adversário repleto de virtudes.



"São duas equipas que vão procurar o golo. O Braga é uma das melhores equipas da I Liga, a quarta melhor defesa e o terceiro melhor ataque. Ainda assim, nós já fizemos golos às três melhores defesas, Sporting, Benfica e FC Porto. Temos condições de lhes fazer golos. É uma equipa ofensivamente muito forte, tem mais golos que o Sporting, por exemplo", analisou.



De resto, o treinador da formação do Restelo voltou a mostrar total confiança na capacidade do plantel, considerando que o Belenenses pode "disputar o jogo contra qualquer equipa em Portugal".



"Com este plantel, e se tivermos os jogadores todos disponíveis, podemos disputar o jogo contra qualquer equipa em Portugal. Já provámos isso. Em qualquer estádio, não é só aqui (Restelo). Podemos perder, como aconteceu aqui com o Aves (5-2), mas também posso ganhar a todas", vincou.



O Belenenses, 12.º classificado, com 34 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 71, no domingo, a partir das 20:15, no Estádio do Restelo, em Lisboa, em encontro da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.