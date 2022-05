Sílvio anuncia saída do Vitória de Guimarães ao fim de duas épocas no clube

Depois de realizar 12 jogos oficiais na primeira época ao serviço dos vimaranenses, o lateral jogou 25 minutos no campeonato recém-terminado, frente ao Paços de Ferreira (triunfo por 4-0) e ao Gil Vicente (triunfo por 5-0), tendo reconhecido que "gostava muito de ter ajudado mais dentro de campo".



"Gostava muito de ter ajudado mais dentro de campo, mas, infelizmente, não foi possível. (Queria) agradecer a forma como me receberam quando aqui cheguei. Rapidamente me senti em casa, rapidamente fiz grandes amizades, e é por isso que me custa tanto despedir-me", escreveu.



Internacional pela seleção das 'quinas' em oito ocasiões, Sílvio desejou ainda a "maior sorte do mundo para o clube" e "paz", "muitas das vezes a única coisa de que precisa para obter os resultados pretendidos", e esclareceu que só não jogou mais por "opção técnica".



"Sinto-me a 100% há muito tempo. Se não joguei o pretendido, foi unicamente por opção técnica. Opção essa que temos sempre que respeitar, sermos resilientes e não aceitar", acrescentou, sobre o campeonato que os vimaranenses concluíram na sexta posição.



O Vitória de Guimarães foi o quinto emblema que Sílvio representou no escalão maior do futebol nacional, depois de Rio Ave (2008 a 2010), Sporting de Braga (2010/11 e 2017/18), Benfica (2013 a 2016) e Vitória de Setúbal (2018 a 2020), contando-se, pelo meio, passagens por Deportivo da Corunha, Atlético de Madrid e Wolverhampton.



O jogador venceu três edições da I Liga portuguesa, uma Taça de Portugal e três edições da Taça da Liga pelas 'águias' e ainda uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e uma Taça do Rei pelos 'colchoneros', em 2012.