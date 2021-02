Sílvio renova com Vitória de Guimarães até junho de 2022

"O Vitória Sport Clube anuncia que acionou a opção de renovação do contrato com o jogador Sílvio, passando este a ser válido até ao final da época desportiva 2021/22. O internacional português, de 33 anos, chegou ao Vitória em agosto de 2020 e vê prolongada a sua ligação ao clube", lê-se na nota publicada.



Contratado no início da presente época, o lateral realizou oito jogos oficiais no lado esquerdo da defesa até dezembro, quando contraiu uma lesão muscular na coxa direita, da qual está ainda a recuperar.



Em declarações ao sítio oficial do Vitória, Sílvio mostrou-se "feliz e orgulhoso" pelo "voto de confiança" do emblema minhoto, que encara como prova de que tem "feito as coisas bem tanto dentro como fora do campo", com "profissionalismo".



"Não pensei duas vezes quando o presidente [Miguel Pinto Lisboa] me propôs a renovação. É um clube que me acolheu muito bem. Sinto-me muito bem em Guimarães, gosto de jogar no Vitória e quero muito atingir os objetivos do clube. Sei que posso dar muito ao clube. Venho aportar experiência dentro do plantel, o que também é muito importante com jogadores tão jovens", realçou.



Enquanto estiver em Guimarães, o atleta prometeu ainda trabalhar "todos os dias na máxima força" para "dar alegrias" aos adeptos e ao clube que ocupa a quinta posição do campeonato, com 29 pontos após 15 jogos.



Internacional luso em oito ocasiões, Sílvio venceu três edições da I Liga, uma da Taça de Portugal e três da Taça da Liga pelo Benfica, entre 2013 e 2016, e uma Liga Europa pelos espanhóis do Atlético de Madrid, na época 2011/12, além de ter jogado pelo Rio Ave, pelo Sporting de Braga, pelo Vitória de Setúbal e ainda pelos espanhóis do Deportivo da Corunha e pelos ingleses do Wolverhampton.