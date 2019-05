Sindicato dos Jogadores destaca "liderança e voz ativa" de Casillas

Lusa Comentários 02 Mai, 2019, 13:47 | Futebol Nacional

“Destaco a tua liderança e voz ativa. Não te limitas a ser mais um jogador, assumes cada projeto com personalidade e caráter, com respeito pelos colegas de profissão, treinadores e dirigentes. És um exemplo para a classe, dentro e fora do campo, estiveste sempre na fila da frente, por isso, estamos contigo e prestamos-te esta homenagem”, indica um comunicado assinado pelo presidente do organismo, Joaquim Evangelista.



O FC Porto anunciou na quarta-feira que Casillas estava bem e estável, após ter sofrido "um enfarte agudo do miocárdio durante o treino", realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva do campeão nacional.



De acordo com a mesma nota, "a sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto”, que está internado no Hospital CUF Porto, adiantando que o guarda-redes “está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido".



Há pouco mais de um mês, Iker Casillas, que faz 38 anos este mês, renovou com o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo na última temporada ajudado os ‘dragões’ a alcançarem o título nacional.



Numa carreira que já dura duas décadas, o guardião conquistou um Campeonato do Mundo e dois Europeus com a seleção espanhola e, ao serviço do Real Madrid, foi cinco vezes campeão de Espanha e levantou três vezes o troféu da Liga dos Campeões.



No seu currículo, Casillas tem ainda um Campeonato do Mundo de clubes e duas Supertaças europeias, além de duas Taças do Rei de Espanha.



Com 167 internacionalizações por Espanha, o guarda-redes está entre os 10 jogadores que mais vezes representaram a respetiva seleção.