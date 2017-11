Só três dos 76 árbitros ainda não pediram dispensa

Mário Aleixo - RTP 22 Nov, 2017, 10:52 / atualizado em 22 Nov, 2017, 11:26 | Futebol Nacional

Segundo a mesma fonte, estão a pedir "dispensas por falta de condições psicológicas para arbitrar os jogos".



Os pedidos de dispensa, que não foram apresentados com os 20 dias de antecedência previstos no regulamento, deverão agora ser analisados pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



"Tendo em conta todo o apoio que a Federação e o seu Conselho de Arbitragem têm dados aos árbitros espera-se que aceitem e compreendam estas dispensas", referiu.



A mesma fonte esclarece "não se trata de uma greve, mas sim de um pedido de dispensa", previsto no regulamento.



A “batata quente” está nas mãos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em concreto no Conselho de Arbitragem do organismo, em concreto na pessoa do presidente José Fontelas Gomes, ou aceita os pedidos de dispensa dos árbitros e nomeia juízes das divisões secundárias ou não aceita esse pedido e nomeia os principais correndo o risco de perder o apoio dos mesmos.



A associação de classe a APAF ainda não tomou posição oficial sobre o tema.



O quadro das competições profissionais de futebol integra 22 árbitros, 44 assistentes e 10 estagiários.



Recentemente, vários clubes têm levantado suspeições e trocado acusações, visando quase sempre o setor da arbitragem.



Já esta época a Associação Portuguesa de Árbitros Profissionais (APAF) convocou uma "greve" para os jogos de novembro e dezembro da Taça de Liga, que, entretanto, foi desconvocada.