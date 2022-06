Sócios do Sporting da Covilhã com entrada gratuita nos jogos da época 2022/23

O clube completa o centenário em 02 de junho do próximo ano e o dirigente gostava que muitos adeptos e gente da região se tornassem sócios do Sporting Clube da Covilhã, aumentando o número atual, que está em cerca de três mil.



“No ano do centenário, queremos ter mais sócios, mas a nossa intenção é trazer mais gente ao estádio, que tem o conforto e todas as condições para as pessoas virem em família e fazerem dos jogos uma grande festa”, sublinhou à agência Lusa José Mendes.



O presidente dos serranos considerou que as últimas partidas disputadas num lotado Estádio José Santos Pinto - incluindo o jogo decisivo do ‘play-off’ de acesso ao segundo escalão, quando o Covilhã venceu por 2-0 o Alverca - foram “um hino ao futebol”, fazendo-lhe recordar outros tempos no clube.



“Queremos que as pessoas venham ao estádio apoiar a equipa, nos momentos difíceis e nos momentos em que andamos bem”, acentuou o presidente.



Nos últimos encontros em casa em 2021/22, quando o clube abriu as portas do estádio aos adeptos, José Mendes frisou que muita gente gostava de ter estado a apoiar e não conseguiu lugar, incluindo muitas pessoas que não são sócios.



“A quota vai-se manter, são dois euros e meio mensais, acho que toda a gente pode pagar. As pessoas devem fazer-se sócias, porque estão a demonstrar apoio ao clube da sua terra, que representa uma região”, salientou o presidente.