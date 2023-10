Sócios do Sporting de Braga aprovam contas de 2022/23 por larga maioria

O Sporting de Braga (clube) registou, em 2022/23, um resultado líquido positivo de cerca de 6,8 milhões de euros, um aumento substancial face ao igualmente positivo saldo de 559 mil euros da temporada anterior.



O ativo do clube bracarense situa-se nos 37,2 ME e o passivo nos 19,8 ME.



Nesta AG, que decorreu pela primeira vez no novo pavilhão multiúsos do clube, à porta fechada, marcaram presença 261 sócios votantes do Sporting de Braga, correspondentes a um total de 2042 votos.



Em relação à aprovação do relatório e contas de 2022/23, houve 1982 votos a favor (97,2 %), 10 contra (0,4 %) e 50 de abstenção (2,4 %).



Quanto ao segundo ponto da ordem de trabalhos, relativo ao orçamento para a época desportiva 2023/24, registaram-se 1774 votos a favor (86,9 %), 0 votos contra e 268 votos de abstenção (13,1 %).