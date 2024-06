Sócios do Vitória de Setúbal discutem futuro do clube

O Vitória de Setúbal, que discute na segunda-feira a final do Campeonato de Portugal com o Amarante, agendou para 14 de junho uma Assembleia Geral extraordinária para debater a atual situação do clube, que tem em risco a participação na edição 2024/25 na Liga 3.

“Convoco uma sessão extraordinária, no dia 14 de junho de 2024, pelas 20h30, que terá lugar no Pavilhão Antoine Velge, tendo como Ponto Único da Ordem de Trabalhos: não aprovação do Plano Especial de Revitalização (PER) e Inscrição da Equipa de Futebol da VFC SAD, na Liga 3 – Esclarecimentos e definição das medidas a tomar”, lê-se no comunicado assinado por David Leonardo, presidente da Mesa da Assembleia Geral dos sadinos.



O Vitória de Setúbal garantiu em campo a subida ao terceiro escalão do futebol nacional, mas arrisca a não ter a sua participação homologada por não preencher a totalidade dos critérios financeiros exigidos pelo regulamento de licenciamento de clubes para as competições da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a época 2024/25, especificados no comunicado 260, de 28/09/2023.



Segundo o mesmo documento, que notificou os clubes da decisão da Comissão de Licenciamento até 31 de maio, os clubes dispõem de um período para regularizar a situação antes de, a 20 de junho, ser publicada a listagem de clubes licenciados para as competições da FPF em 2024/25.