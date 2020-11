Sócios do Vitória de Setúbal subscrevem requerimento para destituir direção

O documento publicado no sítio oficial do clube foi entregue na sexta-feira, menos de três semanas depois de Paulo Rodrigues ter vencido as eleições, em 18 de outubro.

"A Mesa de Assembleia Geral do Vitória Futebol Clube informa que recebeu na Gestão de Sócios, o requerimento para uma Assembleia Geral Extraordinária destitutiva da atual Direção nos termos da alínea b) do Art.º 26º, e que obedeceu aos requisitos estatutários exigidos à validade dos 113 sócios subscritores", avançam.

O comunicado, assinado pelo presidente da MAG, Nuno Soares, explica que o órgão social vai em breve reunir para analisar a proposta dos 113 associados.

"A Mesa da Assembleia Geral do Vitória Futebol Cube irá reunir para apreciar a resposta ao requerimento apresentado pelos sócios subscritores", refere.

A mesa da Assembleia-Geral, que não esconde preocupação pela grave situação em que o clube, que foi relegado da I Liga ao Campeonato de Portugal, se encontra, informa que dois vice-presidentes apresentaram a sua demissão.

"Serve o presente também para informar que os vice-presidentes da Direção Amândio José Soares Guilherme e Cláudio Oliveira da Saúde renunciaram aos cargos por carta dirigida ao presidente da Mesa da Assembleia Geral. Aproveitamos a ocasião para manifestar grande preocupação com os condicionalismos e dificuldades sociais, financeiras e desportivas pelos quais o clube atravessa", lê-se.

O comunicado termina vincando a importância de o Vitória de Setúbal, que celebra a 20 de novembro 110 anos de existência, honrar os seus compromissos.

"O Vitória Futebol Clube terá que honrar hoje e sempre, a credibilidade alcançada ao longo de mais de um século de história perante os seus atletas, treinadores, funcionários e demais entidades, mas acima de tudo com os seus sócios", frisam.