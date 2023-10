Solidez do Casa Pia para inverter tendência ofensiva caseira do Gil Vicente

"Com os jogos de ontem [sábado], acabámos por ser, neste momento, a defesa menos batida e é um objetivo que temos para amanhã [segunda-feira]. Gostamos de ganhar e, com a baliza a zeros, é bom sinal. O Gil Vicente tem feito muitos golos em casa e vamos tentar contrariar essa tendência com uma tendência nossa, de sofrer poucos golos”, disse, em conferência de imprensa.



Em seis partidas, os ‘gansos’ sofreram apenas quatro golos, tendo o melhor registo de todo o campeonato, enquanto a formação de Barcelos totaliza 12 tentos apontados no seu estádio, em apenas três jogos: 5-0 ao Portimonense, 2-3 com o Benfica e 5-3 ao Estoril.



“Tenho um grupo muito maduro. Felizmente, as coisas estão a correr bem e queremos trabalhar sobre vitórias. Esta equipa não vive de ‘montanhas-russas’ e nós temos uma estabilidade emocional muito boa. Haverá coisas na época que não vão correr tão bem, mas queremos minimizá-las. Somos um grupo ambicioso, mesclado com irreverência e experiência. Respira-se ar puro aqui, mas tem a ver com o ambiente criado no dia-a-dia e não tanto com resultados”, expressou o treinador casapiano, sobre o bom momento.



Nas últimas épocas, o Casa Pia tem feito história pouco a pouco e, neste confronto, há a possibilidade de poder vencer o Gil Vicente, algo que nunca conseguiu antes, mas, embora possa ser um “aliciante extra”, Filipe Martins não usará isso como argumento junto dos seus jogadores.



“Em três embates, o Casa Pia nunca ganhou. Pode ser um aliciante extra, mas não vou usar isso como argumento para motivar os jogadores, que estão motivados no máximo. Temos vindo a fazer história aqui, mas o nosso foco está claramente nos três pontos e não em qualquer tipo de sentimento de ‘revanche’”, apontou o treinador, de 45 anos.



O Casa Pia jogou a meio da semana, para a Taça da Liga (vitória por 2-1 na receção ao Nacional), ao contrário do Gil Vicente, com Filipe Martins a considerar que pode ser um fator que “influencia positivamente”, pois a equipa está “bem fisicamente”, revelando a titularidade do médio Samuel Justo frente ao Gil Vicente, após a exibição nesse duelo.



“O Justo vai ser titular, pelo que tem vindo a fazer e pelo que fez nessa partida. Elogiei vários jogadores depois do jogo. O Justo amanhã terá esse prémio”, garantiu o técnico, que não poderá contar com Duplexe, Rafael Brito, Jajá e Kiki Silva, todos devido a lesão.



O Casa Pia, oitavo classificado, com nove pontos, visita o Gil Vicente, 11.º, com seis, na segunda-feira, pelas 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da sétima jornada da I Liga, com a arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.