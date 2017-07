Sorteio da I Liga terá várias condicionantes

Mário Aleixo - RTP 06 Jul, 2017, 07:56 / atualizado em 06 Jul, 2017, 07:59 | Futebol Nacional

Tal como tem sido norma nas últimas temporadas, o Benfica, o FC Porto e o Sporting não vão poder defrontar-se nas duas primeiras jornadas.



Os confrontos entre os três grandes têm mais dois condicionantes, uma vez que não se podem disputar em jornadas consecutivas, sendo que "águias", "dragões" e "leões" só podem jogar um clássico em casa na primeira volta.



De acordo com o comunicado da Liga de clubes, nenhuma equipa poderá defrontar grandes em jornadas consecutivas, sendo "proibido" que FC Porto e Boavista, Benfica e Sporting e Sporting de Braga e Vitória de Guimarães joguem na mesma jornada em casa.



Nas duas primeiras jornadas, Benfica e Vitória de Guimarães, que se defrontam na Supertaça, não podem jogar com o Sporting, que vai disputar o "play-off" da Liga dos Campeões.



Na terceira jornada, pelo mesmo motivo, os "leões" não poderão defrontar o Sporting de Braga e o Marítimo, que podem estar no "play-off" da Liga Europa.



O comunicado da Liga de clubes refere ainda que a segunda volta será o espelho da primeira e que se deve evitar, dentro do possível, que uma equipa jogue duas vezes em casa ou fora.



Na II Liga, os condicionantes são menores, com as equipas B a jogarem entre si nas rondas finais de cada volta, sendo que Nacional e União da Madeira não poderão jogar em casa na mesma ronda.